Mehr als „Ein Funken Hoffnung“ Lichterfahrt in der Vulkaneifel sorgt für Rekordspende Mario Hübner 14.01.2026, 10:44 Uhr

i Die Organisatoren der Lichterfahrt 2025 in der Vulkaneifel (von links: Leo Döhnert aus Hetzerath, Daniel Stolz aus Strohn, Uli Heinrichs aus Dreis-Brück, Lukas Stolz aus Strohn, Simon Lamberty aus Eckfeld und Lukas Ackermann aus Ellscheid) haben dem Verein Nestwärme in Trier einen Scheck über mehr als 20.000 Euro überreicht – und darauf erst einmal mit einem Glas Sekt angestoßen. TV/Uli Heinrichs

Die Traktoren sind abgeschmückt und wieder auf den Feldern im Einsatz, doch die Erinnerungen an die Lichterfahrt 2025 bleiben. Auch weil ein gigantisches Ergebnis erzielt wurde.

Daun/Trier. Die Euphoriewelle, auf der das Orga-Team der Lichterfahrt „Ein Funken Hoffnung“ spätestens seit dem grandiosen und vielfach gelobten Traktorkorso am dritten Advent durch die Vulkaneifel, surft, reißt nicht ab. Jetzt haben die Jungbauern ihre beiden Spendenkonten geschlossen, die Spendenhäuschen eingesammelt, das Geld gezählt, und Petra Moske, der Vorsitzenden des Vereins Nestwärme in Trier, einen symbolischen Spendenscheck überreicht.







Artikel teilen

Artikel teilen