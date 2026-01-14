Die Traktoren sind abgeschmückt und wieder auf den Feldern im Einsatz, doch die Erinnerungen an die Lichterfahrt 2025 bleiben. Auch weil ein gigantisches Ergebnis erzielt wurde.
Daun/Trier. Die Euphoriewelle, auf der das Orga-Team der Lichterfahrt „Ein Funken Hoffnung“ spätestens seit dem grandiosen und vielfach gelobten Traktorkorso am dritten Advent durch die Vulkaneifel, surft, reißt nicht ab. Jetzt haben die Jungbauern ihre beiden Spendenkonten geschlossen, die Spendenhäuschen eingesammelt, das Geld gezählt, und Petra Moske, der Vorsitzenden des Vereins Nestwärme in Trier, einen symbolischen Spendenscheck überreicht.