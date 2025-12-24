Leidenschaft Modelleisenbahn Licht an! Die Mini-Lok braust durchs Zimmer in Zell Winfried Simon 24.12.2025, 12:00 Uhr

i Jörg Neidhöfer mit seiner Modelleisenbahn in seinem Wohnzimmer. Winfried Simon. RZ

Jörg Neidhöfer aus Zell erhielt als Sechsjähriger an Weihnachten eine Modelleisenbahn. Auch heute noch beschäftigt sich der 58-jährige Elektromeister gerne mit den kleinen Loks und Schienen.

Wenn Jörg Neidhöfer abends von der Arbeit nach Hause kommt und den Lichtschalter im Wohnzimmer betätigt, setzt sich gleichzeitig eine kleine Lok in Bewegung und dreht eine Runde auf den kleinen Schienen. Sie fährt vorbei an einer Gebirgslandschaft, an sich drehenden Windrädern, an einem Bachlauf, einem Schaufelbagger und einem Werk, wo Kies in Waggons verladen wird.







