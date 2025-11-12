„LichdaLousdaDaach“ bringen Ernst zum Leuchten 

Bei den „LichdaLousdaDaach“ wird der Moselort Ernst zwischen den Jahren wieder in glanzvolles Licht getaucht. Etliche Marktstände laden außerdem zum Bummeln ein. Interessierte Aussteller können sich noch anmelden.
Lichterketten, Leuchtkugeln und -sterne bringen das Moseldorf Ernst zwischen den Jahren wieder zum Leuchten. Seit 2019 gibt es in dem Moselort die „LichdaLousdaDaach“, die der Heimat- und Verkehrsverein Ernst ins Leben gerufen hat. „Ursprünglich, weil man den Gästen in der tristen Zeit etwas Besonderes bieten wollte“, erklärt Dieter Schulz, der zum sechsköpfigen Orga-Team des Vereins gehört.