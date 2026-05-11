Alternative zum Friedwald Letzte Ruhe unter der Sumpfeiche in Liesenich Ulrike Platten-Wirtz 11.05.2026, 14:00 Uhr

i Auf dem Friedhof in Liesenich wurde das Urnengräberfeld neu gestaltet. Die Idee dazu hatte Ortschef Willi Pies. Ulrike Platten-Wirtz

Bestattungen unter Bäumen gehen nicht nur im Friedwald. Die Gemeinde Liesenich reagiert auf „Abwanderungen“ und schafft neue pflegeleichte Urnengräber an der Kirche im Dorf.

Immer mehr Menschen finden ihre letzte Ruhe nicht mehr auf dem Kirchhof im Dorf, sondern unter einem Baum im Friedwald. „Die Bestattungskultur hat sich gewandelt, pflegeleichte Gräber werden immer beliebter“, weiß Willi Pies. Der Ortsbürgermeister von Liesenich hat dafür zwar Verständnis, bedauert aber, dass „man den Verstorbenen dann nicht mehr im Dorf gedenken kann.







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