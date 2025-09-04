Wenn sich das Leben von unheilbar kranken Menschen dem Ende zuneigt, ist das Hospiz ein Ort, an dem sie medizinisch, pflegerisch und psychologisch betreut Abschied nehmen können – in einem würdevollen Zuhause auf Zeit. Auch in Zell gibt es jetzt ein solches Angebot: Anfang September hat das Hospiz St. Josef Mittelmosel seinen Betrieb aufgenommen.

Neun helle und freundlich eingerichtete Zimmern mit bodentiefen Fenstern gibt es jetzt in den ehemaligen Räumen des Zeller Krankenhauses – jeweils mit eigenem Sanitärbereich sowie einem Zugang zu Balkon oder Terrasse. Das teilt die Dernbacher Katharina-Kasper-Gruppe mit. In Gemeinschaftsbereichen inklusive einer Wohnküche ist der Aufenthalt mit Angehörigen und Freunden möglich. Außerdem gibt es einen Raum der Stille, der auch Besuchern zur Verfügung steht. Manchmal braucht es Ruhe und Einkehr, um den schmerzlichen Prozess des Abschiednehmens bewältigen zu können. Angehörige können bei Bedarf rund um die Uhr in den letzten Stunden bei den Sterbenden bleiben – dazu gibt es Angehörigen-Zimmer.

i Das Team des Hospiz St. Josef Mittelmosel arbeitet mit dem Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück und Hospizverein Cochem-Zell zusammen. M. Lenz/Dernbacher Gruppe Katharina Kasper. Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

„Umgeben von viel Grün und mit Blick auf die Mosel schafft das Hospiz einen Ort der Ruhe, Geborgenheit und Begleitung“, teilen die Dernbacher mit. „Ziel ist es, in einer besonders schweren Lebensphase eine bestmögliche Lebensqualität zu schaffen.“ Hospizpatienten dürfen auch persönliche Einrichtungsgegenstände mitbringen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Diese letzte Lebensphase soll im Bewusstsein der zeitlichen Begrenzung gestaltet werden – mit allem, was die Patienten brauchen.

Ein zentrales Element der Hospizarbeit ist auch eine enge Kooperation mit dem Caritasverband Cochem-Zell und dem Hospizverein Cochem-Zell. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem den fachlichen Austausch in der pflegerisch-medizinischen und seelsorgerischen Betreuung, die Koordination und Begleitung von Ehrenamtlichen, gemeinsame Schulungen sowie Fallbesprechungen.

Ehrenamtliche können sich melden

„Mit der engen Vernetzung möchten wir schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige bestmöglich unterstützen und begleiten. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Hospizarbeit in der Region“, erklärt Sabine Anton, Leiterin des Hospizes St. Josef Mittelmosel. Es gibt ein umfassendes palliativ- und pflegerisches Versorgungsangebot mit Schmerztherapie und Symptomkontrolle. Die ärztliche Versorgung im Hospiz erfolgt in der Regel durch den eigenen Hausarzt, ist aber am Standort durch verschiedene Fachärzte vor Ort gesichert. „Auf Wunsch vermitteln wir unseren Hospizgästen dazu auch eine seelsorgliche oder psychosoziale Unterstützung“, sagt Sabine Anton.

Einen besonderen Stellenwert nehmen auch Ehrenamtliche in der Hospizarbeit ein: Sie können auf Wunsch kleine Spaziergänge mit den Patienten machen, ihnen kleine Wünsche erfüllen, vorlesen, reden oder einfach nur still anwesend sein. Manchmal reicht selbst das. Ehrenamtliche Sterbebegleiter werden zuvor in einem umfangreichen Kurs mit mindestens 100 Unterrichtseinheiten geschult.

Auch Kurzzeitpflege ist jetzt möglich

Mit der Eröffnung des Hospizes geht der Umbau des ehemaligen Krankenhauses in Zell, das am 30. Juni 2025 die stationäre Versorgung aufgegeben hat, zum Medizinischen Versorgungszentrum weiter. Inzwischen hat auch die Kurzzeitpﬂege in den ehemaligen Klinikräumen ihren Betrieb aufgenommen. Insgesamt stehen derzeit 20 Plätze in Doppel- und einem Einzelzimmer zur Verfügung. Volljährige Pflegebedürftige können hier in der Regel maximal acht Wochen pro Jahr verbringen – das ist im Sozialgesetzbuch so vorgeschrieben. Beispielsweise kann die eigene Pflegekraft durch Urlaub oder Krankheit verhindert sein. Es gibt auch Pflegebedürftige, die nach einem Krankenhausaufenthalt nicht sofort in ihre gewohnte häusliche Umgebung zurückkehren können oder die auf einen Platz in einer Reha-Klinik oder einem vollstationären Pflegeheim warten. „Auch ihnen geben wir ein Zuhause auf Zeit“, sagt Sabine Anton.