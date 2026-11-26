Der beste Moselwein Deutschlands kommt vom Weingut Klein-Götz. Das Familienunternehmen in Bruttig besteht seit neun Generationen. Jetzt hat sich Enkelin Lena (15) dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Winzerin zu machen.
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Immer im Weinbau zu arbeiten, davon träumt Lena Klein schon seit der Grundschulzeit. Jetzt scheint ihr Traum bald in Erfüllung zu gehen. Denn im nächsten Sommer wird die 15-Jährige die Schule mit der Mittleren Reife abschließen und dann möchte sie eine Ausbildung zur Winzerin beginnen.