Weingut in Bruttig Lena Klein (15) wird Winzerin in zehnter Generation Ulrike Platten-Wirtz 26.11.2026, 17:00 Uhr

i Lena Klein (15) aus Bruttig möchte Winzerin werden. Im Weinberg ihrer Eltern hilft sie deshalb regelmäßg aus. Florian Klein

Der beste Moselwein Deutschlands kommt vom Weingut Klein-Götz. Das Familienunternehmen in Bruttig besteht seit neun Generationen. Jetzt hat sich Enkelin Lena (15) dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Winzerin zu machen.

Immer im Weinbau zu arbeiten, davon träumt Lena Klein schon seit der Grundschulzeit. Jetzt scheint ihr Traum bald in Erfüllung zu gehen. Denn im nächsten Sommer wird die 15-Jährige die Schule mit der Mittleren Reife abschließen und dann möchte sie eine Ausbildung zur Winzerin beginnen.







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