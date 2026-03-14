Kriminalstatistik 2025
Leichter Rückgang der Straftaten in und um Zell
Die polizeiliche Kriminalstatistik der PI Zell liegt vor. Mehr als tausend Straftaten wurden 2025 in dem Zuständigkeitsbereich a
Die polizeiliche Kriminalstatistik der PI Zell liegt vor. Mehr als tausend Straftaten wurden 2025 in dem Zuständigkeitsbereich an der beschaulichen Mosel verzeichnet.
Patrick Seeger/dpa. picture alliance / dpa

Im Zuständigkeitsbereich der PI Zell kam es 2025 zu mehr als 1000 Straftaten. Welche Delikte am häufigsten begangen wurden und wie sich die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr entwickelt haben, zeigt die polizeiliche Kriminalstatistik.

Lesezeit 4 Minuten
Wie häufig wurden 2025 Verbrechen im Gebiet der Polizeiinspektion (PI) Zell begangen? Und wie viele Fälle konnten aufgeklärt werden? Diese und weitere Fragen beantwortet die jährliche polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Unsere Redaktion wirft einen Blick auf die Delikte und Straftaten, welche die Beamten der PI Zell im vergangenen Jahr beschäftigt haben.

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