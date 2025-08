Cochem-Zell. Kurz vor den Sommerferien ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis leicht gestiegen. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren Ende Juli in Cochem-Zell 1247 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, das sind 85 mehr als vor vier Wochen. Vor einem Jahr waren noch 21 Personen weniger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Juni um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 3,6 Prozent. Mit einem Plus von 7,3 Prozent bei den Arbeitslosenzahlen weist der Kreis Cochem-Zell hier den höchsten Anstieg unter den rheinland-pfälzischen Kreisen auf.

Auszubildende finden nicht immer direkt eine Anschlussbeschäftigung

„Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn der Sommerferien, gerade bei Jüngeren, ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich“, erklärt Frank Schmidt, Leiter der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. „Auch wenn Fachkräfte in vielen Branchen nach wie vor händeringend gesucht werden, finden nicht alle Auszubildenden direkt nach Abschluss ihrer Lehre eine Anschlussbeschäftigung. Einige melden sich außerdem arbeitslos, um die Zeit bis zum Studium zu überbrücken. Danach sollte die Arbeitslosigkeit spätestens im Oktober, wenn das Wintersemester beginnt, zurückgehen“, so Schmidt.

Sondersituation in der Tourismusregion

Im Vergleich zu den Nachbarregionen befinde sich der touristisch geprägte Kreis Cochem-Zell in einer Sondersituation. „Während die Arbeitslosigkeit in vielen Regionen im Vorjahresvergleich deutlich weiter gestiegen ist, ist sie an der Mosel unverändert zum letzten Sommer – ein zart positives Zeichen“, berichtet der Agenturleiter.

In der Geschäftsstelle Cochem meldeten sich im Juli 382 Personen neu oder erneut arbeitslos, das waren 38 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig beendeten jedoch auch 302 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit, 13 mehr als im Juli 2024. Insgesamt gab es seit Jahresbeginn in Cochem 2450 Arbeitslosmeldungen, das sind 170 mehr als im Vorjahreszeitraum. Dem stehen 2583 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber, 131 mehr als in den ersten sieben Monaten 2024.

Mehr Ausbildungsstellen an der Mosel

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juli um 41 auf 474 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 123 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juli 82 neue Arbeitsstellen, 17 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen in Cochem 630 Arbeitsstellen ein, das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum eine Abnahme von 52.

Anders zeigt sich die Entwicklung der gemeldeten Ausbildungsstellen an der Mosel, die im Vorjahresvergleich angestiegen ist: So wurden aus dem Kreis Cochem-Zell 367 Lehrstellenangebote gemeldet – 40 mehr als ein Jahr zuvor. Kurz vor dem diesjährigen Ausbildungsbeginn sind noch 58 der ursprünglich 300 gemeldeten Bewerberinnen und Bewerber auf der Suche nach einer Lehrstelle. Ihnen gegenüber stehen 160 unbesetzte Ausbildungsstellen.

„Wer noch auf der Suche ist, sollte sich mit den Expertinnen und Experten der Berufsberatung in Verbindung setzen“

rät Frank Schmidt, Leiter der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen.

„Das Interesse, eine Ausbildung zu beginnen, ist erfreulicherweise leicht gestiegen“, erläutert Schmidt. „Die Gründe sind vielfältig – die Berufsberaterinnen und Berufsberater sind immer mehr unterwegs, um die Zielgruppe zu erreichen, das zeigt Wirkung. Auf der anderen Seite sehnen sich auch junge Menschen in Zeiten, die durch Unsicherheit und Veränderung geprägt sind, zunehmend nach Stabilität und entscheiden sich eher für eine Ausbildung. Trotzdem ist das Verhältnis zwischen den unbesetzten Stellen und unversorgten Bewerberinnen und Bewerbern weiter unausgewogen. Es werden auch in diesem Jahr Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben“, so der Agenturleiter.

Das sind vor allem für diejenigen gute Nachrichten, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind. „Die Chancen stehen auch so kurz vor dem offiziellen Ausbildungsbeginn noch gut“, so Schmidt. „Wer noch auf der Suche ist, sollte sich mit den Expertinnen und Experten der Berufsberatung in Verbindung setzen – oder bei Veranstaltungen wie den Azubispots auf den letzten Drücker am 7. August in der Koblenzer Jugendberufsagentur direkt mit Arbeitgebern in Kontakt kommen“, betont er.