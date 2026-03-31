Frühes Osterfest spürbar Leichte Belebung auf Cochem-Zeller Arbeitsmarkt Dieter Junker 31.03.2026, 12:00 Uhr

i Auf dem Cochem-Zeller Arbeitsmarkt hat eine Frühjahrsbelebung eingesetzt. Trotzdem gibt es noch keine Grund für Jubelstürme. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Frühling kommt. Und er bringt auch die typische Belebung auf dem Cochem-Zeller Arbeitsmarkt mit sich. Die wirtschaftliche Großwetterlage dämpft jedoch den Optimismus.

Der Frühling zeigt sich auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Im Kreis Cochem-Zell waren im März 1532 Frauen und Männer ohne Job, das sind 171 weniger als im Februar. Vor einem Jahr waren zu diesem Zeitpunkt vier Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt im März bei 4,4 Prozent und damit um 0,5 Prozentpunkte unter der des Vormonats.







Artikel teilen

Artikel teilen