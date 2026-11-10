Maxime Mosel goes Gastro Leckere Weine paaren sich mit lukullischer Gaumenfreude Thomas Brost 10.11.2026, 11:00 Uhr

i Beim Auftakt von "Maxime Goes Gastro" wird ein Flying Dinner gereicht, freudig beobachtet von den Winzern (von links) Simon Schömann (Pölich), Axel Pauly (Lieser) und Timo Dienhard (Noviand). Thomas Brost

Puren Genuss verspricht die Weininitiative Maxime Herkunft Mosel mit ihrem Gastro-Reigen. Bis zum 14. November können Weine aus 55 Weingütern von Mosel, Saar und Ruwer bei ausgewählten Gastronomen verkostet werden. Die liefern Lukullisches hinzu.

An diesem Abend strömen gut gekleidete junge Frauen und Männer in den Trierer Untergrund. Sie treffen in einer Location ein, die angesagt und ein wenig geheimnisumwoben ist. In einem alten Gewölbekeller, in der Winebank, zeigen junge Winzer von der Mosel und ein Gastro-Team mit einem Flying Dinner, was sie auf der Pfanne (und in der Flasche) haben.







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