Puren Genuss verspricht die Weininitiative Maxime Herkunft Mosel mit ihrem Gastro-Reigen. Bis zum 14. November können Weine aus 55 Weingütern von Mosel, Saar und Ruwer bei ausgewählten Gastronomen verkostet werden. Die liefern Lukullisches hinzu.
Lesezeit 4 Minuten
An diesem Abend strömen gut gekleidete junge Frauen und Männer in den Trierer Untergrund. Sie treffen in einer Location ein, die angesagt und ein wenig geheimnisumwoben ist. In einem alten Gewölbekeller, in der Winebank, zeigen junge Winzer von der Mosel und ein Gastro-Team mit einem Flying Dinner, was sie auf der Pfanne (und in der Flasche) haben.