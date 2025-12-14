Cochemer Burgweihnachten Lebendiges Krippenspiel feiert 25-jähriges Jubiläum Thomas Esser 14.12.2025, 11:43 Uhr

i Entweder waren die Herbergen ausgebucht oder es fehlte Maria und Josef an römischen Silberdenaren, um eine vernünftige Unterkunft zu bezahlen. Ihnen wurde die Übernachtung in einem nahegelegenen Viehstall empfohlen. Thomas Esser

Wieder einmal beeindruckte die Cochemer Burgweihnacht das Publikum. Und in diesem Jahr feiert das lebendige Krippenspiel sogar sein 25-jähriges Jubiläum. Für die Besucher ein Grund mehr, um sich die traditionelle Weihnachtsgeschichte anzuschauen.

Nach all den Jahren hat das lebendige Krippenspiel im historischen Gemäuer der Reichsburg noch nichts von seiner Attraktivität eingebüßt. Das stellte am Wochenende auch das spielfreudige Ensemble der Cochemer Burgweihnacht erfreut fest. Als Ehrengast konnte Burgherr Pinzer sogar den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer begrüßen, der sich ebenso wie alle anderen Besucher vom Krippenspiel in der Historienkulisse ...







