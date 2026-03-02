Ehemaliges Konventhaus
Leben in der Kurzzeitpflege St. Katharina in Daun
Roxana Otarola Prado – hier bei der Betreuung von Gast Konrad Morstein – ist Pflegefachkraft an der neuen Kurzzeitpflege-Einrichtung in Daun.
Brigitte Bettscheider

Die neue Kurzzeitpflege St. Katharina in Daun hat den Betrieb aufgenommen. Wir haben dem Pflegedienstleiter und den Pflegekräften über die Schulter schauen dürfen.

Lesezeit 3 Minuten
Daun. Wenn nicht das Krankenhausgebäude in seinem Blickfeld stünde, könnte Konrad Morstein von seinem Zimmer aus rüber zum Wohngebiet Im Leyen schauen. Dort ist normalerweise sein Zuhause. Jetzt ist der 85-Jährige für ein paar Wochen auf die dritte Etage der neuen Kurzzeitpflege St.

