Besondere Wohnformen
Leben im Kloster Engelport: Nur beten und arbeiten? 
In der Küche bereiten die Schwestern die Mahlzeiten für die Gäste und für sich selbst zu.
In der Küche bereiten die Schwestern die Mahlzeiten für die Gäste und für sich selbst zu.
Brigitte Meier

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Im Kloster Engelport sind seit die Schwestern und Brüder zu Hause.

Lesezeit 3 Minuten
Die Gründe junger Frauen, ihr Leben hinter Klostermauern zu verbringen, sind vielfältig und sehr individuell. Doch alle folgen mit großer Freude und tiefer Überzeugung dem Ruf Gottes. So einfach und freundlich lächelnd beantworten Schwester Philomena-Marie und Schwester Alexandra-Marie diese Frage, über die sie nicht nachdenken müssen.

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Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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