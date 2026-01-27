Besondere Wohnformen Leben auf 42 Quadratmetern in Binningen Ulrike Platten-Wirtz 27.01.2026, 14:00 Uhr

i Leben im Neubau auf nur 42 Quadratmeter in Binningen: Maria Randazzo und Tobias Oster. Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Architekt Tobias Oster hat in Binningen ein Haus für Minimalisten gebaut.

Zwei Würfel, zwei Katzen, zwei Menschen: Tobias Oster und Maria Randazzo wohnen in einem Minicube in Binningen auf nur 42 Quadratmetern. „Wir haben hier alles, was wir brauchen“, betonten beide.Auf dem Grundstück in der Burgstraße hat der Vater von Tobias Oster früher eine Baumschule betrieben.







