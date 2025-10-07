Nach 18 Monaten Bauzeit LBM feiert Richtfest in Cochem-Cond 07.10.2025, 10:51 Uhr

i Zwei Zimmermänner sprechen auf einem Gerüst an der Fassade des neuen LBM-Gebäudes in Cochem den Richtspruch. Ulrike Platten-Wirtz

Seit April laufen die Arbeiten am neuen Bürogebäude des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Cochem-Cond. Jetzt wurde Richtfest gefeiert. Das sind die Vorteile, die der Neubau zu bieten hat.

Nach jahrzehntelangen Planungen und dem ersten Spatenstich im April vorigen Jahres konnte am Montagnachmittag beim Neubau des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Cochem endlich Richtfest gefeiert werden. Nachhaltig, klimafreundlich und funktional sind Eigenschaften, die man dem Gebäude gegenüber dem städtischen Bauhof im Stadtteil Cond bescheinigt.







