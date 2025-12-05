Cochemer Urologin Eva Klug Lasst uns reden ... über Inkontinenz Birgit Pielen 05.12.2025, 10:00 Uhr

i Inkontinenz ist bei Frauen ein häufiges Problem. Oft wird es durch eine Schwächung der Beckenbodenmuskulatur verursacht. mraoraor - stock.adobe.com

Blasenschwäche ist unangenehm. Auch junge Menschen leiden darunter. Die Cochemer Urologin Dr. Eva Klug erklärt, welche Therapien es bei Inkontinenz gibt – und wie man vorbeugen kann.

„Keiner redet gerne darüber, dass er unkontrolliert Urin verliert“, sagt die Cochemer Ärztin Dr. Eva Klug. „Das Thema ist nach wie vor sehr schambehaftet.“ Dabei geht die Zahl der Betroffenen in die Millionen. Um das Thema aus der Tabuzone zu holen, hat unsere Zeitung mit der Urologin über Inkontinenz gesprochen.







