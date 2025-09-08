Bernd Gilles hat beim Pflügen im Acker bei Binningen einen Basaltbrocken gefunden. Das Fundstück entpuppte sich als 2500 Jahre alter Mahlstein, der demnächst im Kardener Stiftsmuseum ausgestellt wird.

„Und plötzlich hing da ein dicker Stein im Pflugschar“, sagt Bernd Gilles aus dem Eifeldorf Forst. Dass der Nebenerwerbslandwirt mit dem dicken Stein einen historischen Fund zutage gefördert hatte, wusste er zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht. Aber bei genauerer Betrachtung kam ihm bereits der Gedanke, dass es sich bei dem bootförmigen Basaltbrocken, der im Acker bei Binningen gelegen hatte, um etwas Besonderes handeln musste. Gilles holte sich Rat bei Albert Jung, Bürgermeister der VG Kaisersesch. „Seine Vermutung, dass es sich um einen historischen Mahlstein handele, wurde später vom archäologischen Landesamt in Koblenz bestätigt“, erklärt Gilles weiter. Der sogenannte Napoleonshut sei rund 2500 Jahre alt, stamme also noch aus vorrömischer Zeit, bestätigte man dem Finder.

i Rund 70 Zentimeter lang und 20 Kilogramm schwer ist das historische Fundstück. Ulrike Platten-Wirtz

Von großem materiellem Wert ist der Stein aber nicht. Da ist möglicherweise auch der Grund, weshalb das archäologische Landesamt dem Wunsch Gilles´, das Fundstück dem Stiftsmuseum in Karden zu übergeben, entsprochen hat. „Im Landesamt wäre der vermutlich irgendwo im Archiv gelandet. Aber bei uns findet der Stein einen Ehrenplatz im Museum“, bestätigt Treis-Kardens Ortsbürgermeister Hans Josef Bleser.

Fundstück wird im Museum ausgestellt

In der Abteilung für keltisch-römische Funde soll der Napoleonshut demnächst vermutlich auf einer Stele ausgestellt werden. Wie genau er präsentiert wird, wird sich noch finden. Bleser hat in Begleitung seines Ersten Beigeordneten Max Senger den Stein vorerst in einem separaten Raum im Museum sichergestellt. Der Basaltbrocken hat eine Länge von rund 70 Zentimeter und wiegt etwa 20 Kilogramm. In der Eisenzeit, also vor rund 2500 Jahren, benutzte man solche Steine als Mahlsteine beziehungsweise Hausmühlen, um Getreide und pflanzliche Nahrung zu zerkleinern. Zu dem Napoleonshut gehörte auch immer ein Gegenstein, mit dem das Getreide zerrieben wurde. „Den habe ich aber leider noch nicht gefunden“, bedauert Gilles.

Das Stiftsmuseum in Karden gehört zu einem Ensemble aus Stiftskirche, Kreuzgang und ehemaligem Zehnthaus, in dem heute das Museum untergebracht ist. Hier sind Exponate zu sehen, die die rund 2000-jährige Geschichte Kardens dokumentieren, mit Funden aus der keltisch-römischen Zeit und auch sakraler Kunst.

Außenputz wird zurzeit saniert

Derzeit stehen an der Außenseite des Stiftsmuseums, zur Landesstraße 108 hin, Sanierungsarbeiten an. Rund 30.000 Euro muss die Gemeinde dafür in die Hand nehmen, um die Fassade wieder in Ordnung zu bringen. „Durch Umwelteinwirkungen wie Nässe und Streusalz ist der Putz an der Straßenseite abgeblättert“, weiß Max Senger.

i Zur Landesstraße 108 hin wird der Außenputz des Stiftsmuseums saniert. Ulrike Platten-Wirtz

Um die alte Bausubstanz zu erhalten, wird nun ein Paket an aufeinander abgestimmten Sanierputzen und Farben aufgetragen, um weitere Ausblühungen zu verhindern. Die Arbeiten wurden vor zwei Wochen aufgenommen und dauern voraussichtlich weitere zwei Wochen an. Die Straße, die von der Mosel in Richtung Eifel führt, ist während der Arbeiten nur einseitig befahrbar. Von oben kommende Fahrzeuge müssen den von unten kommenden Vorfahrt gewähren.