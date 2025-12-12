Kreis-Etat für Cochem-Zell Landrätin Anke Beilstein: „Haushaltslage ist desaströs“ Dieter Junker 12.12.2025, 14:00 Uhr

i Die finanzielle Lage des Kreises Cochem-Zell ist - gelinde gesagt - weiter angespannt. Kevin Rühle

Auch wenn sich die Einsparungen durch das Konsolidierungsprogramm bemerkbar machen: Gut steht es nicht um die Finanzlage des Kreises Cochem-Zell. Im Kreisausschuss nannte Landrätin Anke Beilstein die Lage „destaströs“.

Es sind durchaus Anzeichen einer Haushaltsverbesserung zu erkennen, dennoch bleibt die Finanzlage des Kreises Cochem-Zell weiter mehr als angespannt. Der Etat-Entwurf für das kommende Jahr weist ein Defizit von 23,9 Millionen Euro auf, gerade die Teilhaushalte „Soziale Hilfen, Jugend und Familie“ sowie „Bildung und Kultur“ haben weiterhin deutliche Unterdeckungen.







