Landrätin Anke Beilstein: „Haushaltslage ist desaströs“

Auch wenn sich die Einsparungen durch das Konsolidierungsprogramm bemerkbar machen: Gut steht es nicht um die Finanzlage des Kreises Cochem-Zell. Im Kreisausschuss nannte Landrätin Anke Beilstein die Lage „destaströs“.
Lesezeit 3 Minuten
Es sind durchaus Anzeichen einer Haushaltsverbesserung zu erkennen, dennoch bleibt die Finanzlage des Kreises Cochem-Zell weiter mehr als angespannt. Der Etat-Entwurf für das kommende Jahr weist ein Defizit von 23,9 Millionen Euro auf, gerade die Teilhaushalte „Soziale Hilfen, Jugend und Familie“ sowie „Bildung und Kultur“ haben weiterhin deutliche Unterdeckungen.