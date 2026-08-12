Flutlichtanlage eingeweiht Landkerner spielen jetzt unter besonderem Licht 12.08.2026, 11:00 Uhr

i Jetzt herrschen optimale Lichtverhältnisse fürs Fußballspiel auch am Abend -- dank der neuen Flutlichtanlage in Landkern. Thomas Gilles

Seit einigen Jahren ist der Sportverein Landkern dabei, sein Sportgelände zu optimieren. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die neue Flutlichtanlage. Bei der Einweihung wurde außerdem des langjährigen früheren Vorsitzenden Aloys Gilles gedacht.

Bei der Modernisierung seines Sportgeländes hat der Sportverein „Blau-Weiß“ Landkern 1922 einen weiteren wichtigen Schritt gemacht. Kürzlich ist auf dem Sportplatz „Auf den Hesseln“ die neue LED-Flutlichtanlage eingeweiht worden. Gleichzeitig wurde eine Ehrentafel für den langjährigen Vorsitzenden Aloys Gilles gesegnet.







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