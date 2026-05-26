Gordon Schnieder in Dohr Landesvater lobt Engagement der Freiwilligen Feuerwehr Thomas Esser 26.05.2026, 12:00 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder hält die Festansprache in Dohr und betont die Unverzichtbarkeit des Ehrenamtes sowie die Einsatztätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr. Thomas Esser

Zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Dohr konnten die Floriansjünger einen prominenten Gast begrüßen. Landesvater Gordon Schnieder hat die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernommen.

Im Rahmen der diesjährigen Pfingstkirmes hatte man in Dohr gleich drei weitere Gründe zum gemeinsamen Feiern. Während die Freiwillige Feuerwehr ihr 60. Gründungsfest feierte, konnten Dorfgemeinschaft und Floriansjünger auch auf 130 Jahre Dohrer Brandschutz und 10 Jahre Fahnenweihe zurückblicken.







Artikel teilen

Artikel teilen