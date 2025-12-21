Land bestraft die Sparbemühungen des Kreises 

Landrätin Anke Beilstein ist fassungslos, Vertreter der Fraktionen sprechen von einer Frechheit und sind erschüttert: Das Land kündigt dem Kreis Cochem-Zell rückwirkend die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und stürzt ihn in eine Krise.
Lesezeit 4 Minuten
Die Finanzlage des Kreises ist dramatisch, das zeigen die Millionen-Defizite im Haushalt. Zwar sieht die Steuerkraft gut aus, doch um seine ihm übertragenen Aufgaben überhaupt erfüllen zu können, muss der Kreis Cochem-Zell weitere Kredite aufnehmen.