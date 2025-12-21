Finanzmisere in Cochem-Zell Land bestraft die Sparbemühungen des Kreises Dieter Junker 21.12.2025, 12:11 Uhr

i Die Finanzlage des Kreises ist desaströs. Und durch die Entscheidung des Landes, die Teilnahme des Kreises am Kommunalen Entschuldungsfonds rückwirkend zu beenden, verschlechtert sich die Situation nochmals dramatisch. Junker Dieter

Landrätin Anke Beilstein ist fassungslos, Vertreter der Fraktionen sprechen von einer Frechheit und sind erschüttert: Das Land kündigt dem Kreis Cochem-Zell rückwirkend die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds und stürzt ihn in eine Krise.

Die Finanzlage des Kreises ist dramatisch, das zeigen die Millionen-Defizite im Haushalt. Zwar sieht die Steuerkraft gut aus, doch um seine ihm übertragenen Aufgaben überhaupt erfüllen zu können, muss der Kreis Cochem-Zell weitere Kredite aufnehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen