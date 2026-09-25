Ausstellung in Moselgemeinde
Lampenfieber vor der ersten „Bullayer Art“
Während der Vorbereitungen für die Ausstellung ist dieses Gruppenbild entstanden.
Während der Vorbereitungen für die Ausstellung ist dieses Gruppenbild entstanden.
Birgit Pielen

Premiere in Bullay: Bei der ersten „Bullayer Art“ zeigen 17 Kunstschaffende am 26. und 27. September ihre Werke. In der Mehrzweckhalle sind Malerei, Fotografie, Skulpturen, Literatur und Filmkunst zu sehen.

Lesezeit 1 Minute
Die Aufregung ist groß: Viele Kunstschaffende in Bullay stellen jetzt zum ersten Mal aus und zeigen ihre Kreativität damit einem großen Publikum. Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. September, laden sie zur ersten „Bullayer Art“. In der Mehrzweckhalle werden von 11 bis 18 Uhr Malereien, Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen, Literatur und Filmkunst zu sehen sein.
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