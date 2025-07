Erst Stadtchef, dann Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Bei der Wahl im September strebt Wolfgang Lambertz eine weitere Amtszeit an. Wir haben den 59-Jährigen gefragt, was ihn antreibt und was er noch vorhat.

Gut vernetzt und nah bei den Leuten, so beschreibt sich Wolfgang Lambertz als amtierender Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Nach acht Jahren im Amt wird er im September erneut seinen Hut in den Ring werfen. „Ich möchte gern Bürgermeister für alle bleiben“, betont er. Aus diesem Grund tritt Lambertz, genau wie bei der letzten Wahl, auch wieder als Einzelkandidat an, obwohl er ein Parteibuch besitzt. „Ich möchte nicht, dass die Leute den Eindruck haben, ich sei Bürgermeister für die CDU“, erklärt er.

„Ich habe gezeigt, was ich kann, und würde mich auch einem Gegenkandidaten stellen.“

Wolfgang Lambertz

Mit viel Spaß an der Arbeit und dem Bestreben, sich für eine lebenswerte Region einzusetzen, sieht er der Wahl optimistisch entgegen. Im Gegensatz zur vorigen Wahl, bei der es insgesamt fünf Bewerber gab, hat Lambertz diesmal noch keinen Gegenkandidaten. „Es ist natürlich bequemer ohne weitere Bewerber. Aber ich habe gezeigt, was ich kann, und würde mich auch einem Gegenkandidaten stellen“, sagt er. Vor seinem Amtsantritt war Lambertz Stadtbürgermeister in Cochem.

Nicht ohne Stolz zählt der 59-Jährige auf, was in seiner bisherigen Amtszeit als VG-Chef alles angestoßen und umgesetzt wurde. Da ist vom Abschluss des Verwaltungsneubaus mit einem repräsentativen Empfangsbereich die Rede, genauso wie von der größeren Transparenz der Verwaltungsarbeit für die Bürger. Die Digitalisierung habe dabei eine große Rolle gespielt, sagt Lambertz. Insgesamt, betont der Bürgermeister, seien die Aufgaben vielfältiger geworden. Seine Vorgänger hätten beispielsweise nicht in dem Maße wie heute mit Digitalisierung, Breitbandausbau, erneuerbaren Energien und medizinischer Versorgungsnot zu tun gehabt.

Demografie bleibt die größte Herausforderung

„Das große Thema in der Region bleibt aber der demografische Wandel, dem wir uns stellen müssen“, betont der 59-Jährige. Dazu zählt für ihn unter anderem, Nachwuchs für Feuerwehr und THW zu generieren, Betreuungsangebote für Jugendliche und Kinder, aber auch Angebote für Senioren wie das Erklärcafé zu schaffen. „Für die Umsetzung braucht es engagierte Menschen, die das mittragen“, sagt er.

„Ich habe auch ein Privatleben. Ich mag Musik und bin ehrenamtlich in der Notfallnachsorge aktiv.“

Wolfgang Lambertz

Um die Menschen und ihre Anliegen besser zu verstehen, hat Lambertz in den vergangenen acht Jahren an insgesamt 860 Ratssitzungen in den 22 Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde sowie der Stadt Cochem teilgenommen. „Es gibt keine Alternative, denn nur wenn ich in den Räten bin, bekomme ich einen Eindruck“, sagt er. Für private Unternehmungen, Urlaub oder Hobbys bleibt Lambertz deshalb nur wenig Zeit. „Ich habe aber auch ein Privatleben. Ich mag Musik und bin ehrenamtlich in der Notfallnachsorge aktiv“, betont er. Das Amt fordere zwar seinen Tribut, doch „sowohl meine Familie als auch Freunde tragen das mit“.

Als VG-Chef legt Lambertz auch Zahlen auf den Tisch. In seiner Amtszeit konnte der Umlagesatz für die Gemeinden um 3 Prozent gesenkt werden. Investitionen wurden für rund 10 Millionen Euro getätigt. Die Schulden sind zwar von 6,5 Millionen auf 7 Millionen Euro angewachsen. „Doch die getätigten Investitionen sind wichtig für die Zukunft der Region“, sagt er.