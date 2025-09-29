Bürgermeisterwahl VG Cochem Lambertz erhält in vier Gemeinden mehr als 90 Prozent Dieter Junker 29.09.2025, 13:00 Uhr

i Wolfgang Lambertz (Mitte) wurde als Bürgermeister der VG Cochem mit großer Mehrheit wiedergewählt. Ulrike Platten-Wirtz

Die Wahl ist entschieden: Wolfgang Lambertz bleibt Bürgermeister der VG Cochem. Wir haben für Sie analysiert, in welchen Ortschaften der Amtsinhaber besonders gut abgeschnitten hat und in welchen weniger gut.

Wolfgang Lambertz bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Als einziger Bewerber angetreten, stimmten stolze 81,5 Prozent für seine Wiederwahl. Es ist ein sicher überzeugendes Ergebnis für den Cochemer, der seit dem 1. März 2018 an der Spitze der Verbandsgemeinde steht.







Artikel teilen

Artikel teilen