Im Kreis Cochem-Zell ist die Zahl der Arbeitslosen im August gesunken. Während andere Regionen steigende Werte melden, bleibt die Quote an der Mosel stabil bei 3,5 Prozent. Noch immer stehen mehr offene Lehrstellen als Bewerber zur Verfügung.

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im August im Kreis wieder leicht entspannt. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren im August 1203 Menschen ohne Job, das sind 44 weniger als im Juli und sieben weniger als vor einem Jahr. Die Cochem-Zeller Arbeitslosenquote liegt wie vor zwölf Monaten bei 3,5 Prozent, vor vier Wochen betrug sie noch 3,6 Prozent.

„Die Entwicklung ist erfreulich“, betont dazu Thomas Becker, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen. „Während die Arbeitslosenzahlen sich in den Nachbarregionen insbesondere im Vorjahresvergleich auf einem höheren Niveau bewegen, ist die Situation an der Mosel stabil. Der Kreis Cochem-Zell profitiert von seiner touristischen Prägung und nimmt deshalb eine Sonderstellung in unserem Bezirk ein“, erläutert er.

Seit Jahresbeginn 2733 Arbeitslosenmeldungen

Im August meldeten sich in der Geschäftsstelle Cochem 283 Frauen und Männer neu oder erneut arbeitslos, das sind acht mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten aber auch 324 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 34 mehr als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn gab es in Cochem insgesamt 2733 Arbeitslosmeldungen, das sind 178 mehr als im Vorjahreszeitraum. Dem stehen 2907 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber, 165 mehr als in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres.

Arbeitgeber sind zurückhaltend bei der Neuausschreibung und Nachbesetzung von Arbeitsplätzen und warten nach wie vor eher ab“, erklärt Becker.

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August in Cochem-Zell um 45 Stellen auf 519 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 42 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im August 118 neue Arbeitsstellen, 65 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen in der Geschäftsstelle Cochem 758 Arbeitsstellen ein, das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von 13.

„Auch wenn die Zahl der arbeitslosen Personen vergleichsweise niedrig ist, sieht man an der Anzahl der offenen Stellenangebote, dass auch am Kreis Cochem-Zell die globalen Ereignisse nicht spurlos vorbeigehen. Arbeitgeber sind zurückhaltend bei der Neuausschreibung und Nachbesetzung von Arbeitsplätzen und warten nach wie vor eher ab“, erklärt Becker.

Mehr offene Lehrstellen als Bewerber

Nicht so beim Ausbildungsmarkt: Hier übersteigt das Angebot an offenen Stellen die Nachfrage von jungen Leuten an der Mosel – und gestaltet sich damit gegensätzlich zu den Nachbarregionen. Insgesamt gab es in diesem Jahr 373 gemeldete Berufsausbildungsstellen für 309 gemeldete Bewerberinnen und Bewerber. Rund um den Ausbildungsbeginn gibt es im Kreis Cochem-Zell noch 92 offene Lehrstellen, denen 30 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gegenüberstehen.

Chance für Kurzentschlossene auf einen Ausbildungsplatz

„Die Chancen für Kurzentschlossene stehen gut, in diesem Jahr noch einen Ausbildungsplatz zu finden“, so der stellvertretende Agenturleiter. „Die Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung im Leben, die nicht jedem leichtfällt. Umso wichtiger ist es, sich ausreichend zu informieren und Expertenrat in Anspruch zu nehmen. Unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater unterstützen kostenlos und neutral in der Entscheidungsfindung“, so Becker.