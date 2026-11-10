Musik-Duo in Kaisersesch „La Schlapp Sauvage“ besingt das Landleben an der Mosel Brigitte Meier 10.11.2026, 15:30 Uhr

i Das Duo „La Schlapp Sauvage“ begeisterte mit traditioneller „Mosel-Musek“ und modernen Chansons aus dem Dreiländereck Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Brigitte Meier. Brigitte M

Ein Spottlied für das Nachbardorf, die Klepper-Kinder von der Mosel oder eine Ballade für die alte Katze: Das Duo „La Schlapp Sauvage“ besang in Kaiseresch so ziemlich alles, was den Menschen an der Mosel heilig sein kann.

Schlappen – ausgeleierte Hausschuhe – gehören zum Faulenzerabend auf der heimischen Couch dazu. Aber man kann sie auch antreffen, wenn man den Feierabend bei einem Konzert verbringt. Im Alten Wasserwerk der Theaterkultur Kaisersesch konnte man erleben, wie zwei außergewöhnliche Musiker „wild gewordene Schlappen“ singen und tanzen ließen.







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