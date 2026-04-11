Straße monatelang dicht
L202 bei Treis ab 13. April gesperrt: ÖPNV geändert
Die Landesstraße 202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport muss ab dem 13. April gesperrt werden. Dort wird eine Stütz
Die Landesstraße 202 zwischen Treis-Karden und dem Kloster Engelport muss ab dem 13. April gesperrt werden. Dort wird eine Stützwand erneuert.
Kevin Rühle/Archiv

Gesperrt werden muss die L 202 Treis - Kloster Engelport ab dem 13. April. Die Vollsperrung wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Und zwar so.

Lesezeit 1 Minute
Ab dem 13. April 2026, wird eine einsturzgefährdete Stützwand erneuert, was eine Vollsperrung der L202 zwischen Treis-Karden und Kloster Engelport voraussichtlich bis 25. Juli 2026 nach sich zieht. Aufgrund der durch die Sperrung notwendigen längeren Fahrwege der Busse ist eine Anpassung der Fahrpläne der Linien 742, 746, 764 und 765 erforderlich, teilt die Kreisverwaltung Cochem-Zell mit.

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Kreis Cochem-ZellVerkehr

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