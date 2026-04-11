Gesperrt werden muss die L 202 Treis - Kloster Engelport ab dem 13. April. Die Vollsperrung wirkt sich auch auf den Busverkehr aus. Und zwar so.

Ab dem 13. April 2026, wird eine einsturzgefährdete Stützwand erneuert, was eine Vollsperrung der L202 zwischen Treis-Karden und Kloster Engelport voraussichtlich bis 25. Juli 2026 nach sich zieht.

Aufgrund der durch die Sperrung notwendigen längeren Fahrwege der Busse ist eine Anpassung der Fahrpläne der Linien 742, 746, 764 und 765 erforderlich, teilt die Kreisverwaltung Cochem-Zell mit.