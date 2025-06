Die Vollsperrung der L108, die von Karden an der Mosel nach Binningen in der Eifel führt, hat Anfang dieser Woche noch für Unsicherheit gesorgt. Wegen Arbeiten an der Fahrbahn sowie der Absicherung der Böschung ist die Strecke beidseitig nicht befahrbar. Zuvor regelte eine Ampel noch den halbseitigen Verkehr. Einheimische konnten nach der Vollsperrung über Pommern-Kail, Klotten-Wirfus, Müden oder die Windhäuserhöfe ausweichen.

Doch für nicht Ortskundige war nicht direkt abzusehen, welche Route sie alternativ zu der gesperrten Straße ans Ziel führen würde. Entsprechende Umleitungsschilder fehlten. Das hat sich jetzt geändert. Von Karden aus werden Verkehrsteilnehmer über die Bundesstraße B 49 nach Cochem weitergeleitet, um dort durch das Enderttal in die Eifel zu gelangen. Auch auf der Alten Moselbrücke in Cochem gibt es bereits ein Schild, das frühzeitig darauf hinweist, dass die Strecke von Karden in die Eifel gesperrt ist. Eine Alternativstrecke ist ausgewiesen.