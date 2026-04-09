36.000 Patienten jährlich
Kurze Wege, intensive Betreuung: So arbeitet das MVZ
An der Spitze des MVZ Daun: Tanja Schäfer, kaufmännische Leiterin, und Dr. Christoph Niewöhner, ärztlicher Leiter.
An der Spitze des MVZ Daun: Tanja Schäfer, kaufmännische Leiterin, und Dr. Christoph Niewöhner, ärztlicher Leiter.
Susanne Stumm/Kathrin Schneider

Regional, fachübergreifend, persönlich und vernetzt – im Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun zeigt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), wie Zusammenarbeit im Gesundheitswesen aussehen kann.

Lesezeit 3 Minuten
„Was heißt eigentlich MVZ?“ – Tanja Schäfer wechselt die Rollen und stellt ausnahmsweise unserer Reporterin gleich zu Beginn des Gesprächs eine Frage. Unsere Antwort: „Medizinisches Versorgungszentrum“. Puh! Test bestanden. Aber das sei nicht selbstverständlich, sagt die kaufmännische Leiterin des MVZ.

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