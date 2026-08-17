Asylantrag ist abgelehnt Kurdische Familie aus Bullay muss zurück in die Türkei Birgit Pielen 17.08.2026, 12:51 Uhr

i Ihr Leben in Bullay in nur noch von kurzer Dauer: Mehmet Sirin Sahin, seine Frau Horican und die drei Kinder müssen zurück in die Türkei. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Birgit Pielen

Die Familie Sahin hat sich in Bullay ein neues Leben aufgebaut. Der Vater arbeitet, die Kinder gehen zur Schule und in den Kindergarten. Doch ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Nun muss die kurdische Familie zurück in die Türkei.

Für die Behörden ist die Sache entschieden: Die kurdische Familie Sahin muss Bullay verlassen und in die Türkei zurückkehren. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt, die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig. Besonders bitter ist die Nachricht für die Sahins, weil ihre drei kleinen Kinder ihre ersten Lebensjahre an der Mosel verbracht haben – und sie viele Pläne für eine Zukunft hatten.







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