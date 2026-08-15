Kunstrasen verlegt: Handwerker will „etwas zurückgeben“
Einen Bolzplatz gibt es in Bernkastel-Kues schon lange. Doch es machte keinen Spaß, auf dem Belag zu spielen. Durch die gute Tat eines Handwerkers wurde der Platz zum Schmuckstück.
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Wird es in 15 oder 20 Jahren einen Fußballnationalspieler aus Bernkastel-Kues geben? Warum nicht! Wenn es nach dem neuen Bundestrainer geht, gibt es aber eine Voraussetzung für den Erfolg: „Wir müssen den Bolzplatz ins Training packen, sonst wird nicht genug gekickt“, fordert Jürgen Klopp.