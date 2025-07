Die Verehrung der heiligen Anna hat im Treiser Kloster Maria Engelport eine lange Tradition. Entsprechend gut besucht ist in der Regel das Anna-Fest. So lief es diesmal.

Das Anna-Fest am 26. Juli ist alle Jahre wieder ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des beliebten Klosters Maria Engelport im stillen Flaumbachtal, das mit einer feierlichen heiligen Messe auch als Jahrestag der Ankunft des Instituts „Christus König und Hohepriester“ begann, zelebriert von Monsignore Michael Schmitz, dem Generalvikar. Für die Gäste hielt die Feier einiges bereit.

Wie immer war die Wallfahrtskirche sehr gut gefüllt. Man wähnte sich fast in einer anderen Welt bei dem engelgleichen Gesang der frommen Anbetungsschwestern oder den lateinischen Gesängen der Kanoniker. In seiner Ansprache unterstrich der Generalvikar die besondere Bedeutung der heiligen Anna, einer von einem großen Glauben beseelten Frau. Anna wusste sich von Gott getragen und war sich ihrer eigentlichen Bestimmung als Mutter Mariens gewiss. Anna ließ sich als Großmutter Jesu nicht beirren und brachte auch ihren Gatten Joachim so weit, seiner Aufgabe vor Gott gerecht zu werden. Auch sprach der Leiter des Engelporter Instituts über die große Bedeutung der Anna-Verehrung für das Kloster. Die nahm mitunter Volksfest-Charakter an. Das ging so weit, dass sein Visitator es sogar verbieten musste, im Kreuzgang Wein auszuschenken. Auch im heutigen Kloster Maria Engelport gibt es zwei Statuen einer „Anna selbdritt“, wobei der Begriff nach Dr. Norbert Pies “zu dritt miteinander” meint, also neben der Muttergottes auch das Jesuskind und die heilige Anna.

Das Fest klingt gesellig aus

Diese bei den Menschen so beliebte Anna-Verehrung gibt es bereits seit mehreren Jahrhunderten im Kloster Maria Engelport, betonte der Generalvikar in seiner Ansprache. Nach der heiligen Messe führte er dann noch eine kleine Prozession aller Gläubigen rund um die Wallfahrtskirche an. Schließlich wurde der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis für die zahlreichen Besucher – mit leckerem Wein und Köstlichkeiten aus Deutschland, Italien und Frankreich. Ein Jazz-Musiker unterhielt mit flotten Melodien.