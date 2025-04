Ein fröhliches Kuhkamel auf pinkem Hintergrund oder doch die gepunktete Hornraffe: Es sind Fantasietiere wie diese, die das Inklusionsprojekt „Unbehindert kreativ“ ausmachen. Schon seit elf Jahren entstehen bei dem Projekt des Bildungs- und Pflegeheims St. Martin Düngenheim-Kaisersesch-Ulmen in Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule (Jukusch) Cochem-Zell ausdrucksstarke, bunte Bilder, die jeweils in einem Kalender zusammengefasst und in der Kreisverwaltung Cochem ausgestellt werden. In der diesjährigen Ausstellung schmücken großformatige Acrylgemälde von Tieren aus der Wildnis, dem Zoo und der Fantasie die Wände der Kreisverwaltung in Cochem.

Vor allem aus der Fantasie der 20 Künstlerinnen und Künstler aus dem Bildungsheim St. Martin und der Region sind die Tierbilder entstanden, und so reihen sich wie selbstverständlich auch Erfindungen aus dem Tierreich ein, etwa eine Hornraffe – die Mischung aus Nashorn und Giraffe –, ein Nasenpanda – eine Kreatur, die den Nasenbär und Panda vereint –, oder ein prächtiges, sichtlich gut gelauntes Kuhkamel. Aus allen Bildern springt dem Betrachter die pure Lebensfreude entgegen, beim Gang durch die Ausstellung sieht man jedenfalls nur lächelnde Gesichter, die sich an den bunten Bildern erfreuen.

i Die "Hornraffe" ist der Fantasie der kreativen Künstler entsprungen. Meier Brigitte

Eröffnet wird die Ausstellung, die derzeit in der Kreisverwaltung zu sehen ist, durch Landrätin Anke Beilstein, die auch ihre Freude über die Bilder nicht verhehlen kann. Mit einem Zitat des großen Künstlers Pablo Picasso beschreibt Anke Beilstein den Wandel, der sich mit den farbstarken Bildern in den sonst eher tristen Fluren eines Verwaltungsgebäudes vollzogen hat: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. Die Bilder seien das Ergebnis eines außerordentlichen Projektes, sagt die Landrätin: „Das beweist, dass Kunst allen Menschen offensteht.“ Der Intellekt spielt in der Kunst keine Rolle, und wenn Kreativität unbehindert gefördert wird, entstehen künstlerische Arbeiten, die bisweilen in die Seele des Künstlers blicken lassen. Beilstein dankt der Jukusch und St. Martin dafür, dass sie sich für diese Förderung seit elf Jahren starkmachen und so einen wichtigen Beitrag zur Inklusion leisten.

Markus Wagener, Direktor von St. Martin, erklärt, dass aus einem anfänglichen Versuch eine feste Einrichtung geworden ist, „die nicht mehr wegzudenken ist“. So sei die Nachfrage nach dem jährlichen Kalender, der käuflich erworben werden kann, sehr groß.

i Die Künstler und Künstlerinnen des Inklusionsprojekts "Unbehindert kreativ" zeigen ihre Arbeiten in der Kreisverwaltung Cochem-Zell. Meier Brigitte

Die Leiterin der Jukusch, Künstlerin Anja Schindler, berichtet, dass auch für sie das Projekt immer wieder etwas Besonderes ist, und sie beschreibt die Vorgehensweise: Zu Beginn begibt sich die Gruppe auf einen gemeinsamen Ausflug, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. Der Besuch im Zoo Neuwied musste diesmal jedoch krankheitsbedingt ans Ende des Projektes verlegt werden, sodass viele Tiere aus der Fantasie auf die Leinwand gebracht werden mussten. Zunächst skizzierten die Künstler und Künstlerinnen im Klottener Atelier der Jukusch die Tiere als Zeichnungen. Diese dienen dann als Vorlage für großformatige Acrylbilder. Dabei arbeiten drei bis vier Personen zusammen. So entstanden grüne Wiesen, auf denen Schafe, Giraffen und Pferde friedlich grasen, Unterwasserwelten, wo sich fröhliche Fische zwischen Pflanzen tummeln oder Bäume, auf denen sich Vögel, Affen und Schlangen des Lebens freuen.

Beim Rundgang durch die Ausstellung zeigen die Künstlerinnen und Künstler stolz ihre Arbeiten, und das Lob, das sie allemal erhalten, lässt sie vor Selbstbewusstsein strahlen. Das allein schon zeigt, welchen hohen Stellenwert die Förderung der Kreativität von Menschen mit Beeinträchtigung hat.