Markus Koenen kennt die Region schon lange und wird nun die Geschäfte der Median-Kurkliniken auf dem Bernkastel-Kueser Plateau übernehmen. Welche Herausforderungen kommen auf den Kurbetrieb zu?
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Ein vertrautes Gesicht kehrt an die Mosel zurück: Der Betriebswirt und Klinikmanager Markus Koenen übernimmt ab sofort die Kaufmännische Leitung des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues. Für den Branchenexperten, der aus Minheim stammt, ist die neue Position zugleich eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.