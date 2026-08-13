Chefwechsel auf dem Plateau Kueser Klinik bekommt neuen Leiter 13.08.2026, 07:00 Uhr

i Markus Koenen übernimmt die Leitung auf dem Plateau. Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH. TV/Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH

Markus Koenen kennt die Region schon lange und wird nun die Geschäfte der Median-Kurkliniken auf dem Bernkastel-Kueser Plateau übernehmen. Welche Herausforderungen kommen auf den Kurbetrieb zu?

Ein vertrautes Gesicht kehrt an die Mosel zurück: Der Betriebswirt und Klinikmanager Markus Koenen übernimmt ab sofort die Kaufmännische Leitung des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues. Für den Branchenexperten, der aus Minheim stammt, ist die neue Position zugleich eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.







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