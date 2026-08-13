Chefwechsel auf dem Plateau
Kueser Klinik bekommt neuen Leiter
Markus Koenen übernimmt die Leitung auf dem Plateau.
Markus Koenen übernimmt die Leitung auf dem Plateau.
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH. TV/Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH

Markus Koenen kennt die Region schon lange und wird nun die Geschäfte der Median-Kurkliniken auf dem Bernkastel-Kueser Plateau übernehmen. Welche Herausforderungen kommen auf den Kurbetrieb zu?

Lesezeit 4 Minuten
Ein vertrautes Gesicht kehrt an die Mosel zurück: Der Betriebswirt und Klinikmanager Markus Koenen übernimmt ab sofort die Kaufmännische Leitung des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues. Für den Branchenexperten, der aus Minheim stammt, ist die neue Position zugleich eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGesundheit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren