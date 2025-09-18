Von Zell bis Koblenz Künstlern aus der Region über die Schulter schauen Nina Legler

Ulrike Platten-Wirtz 18.09.2025, 06:00 Uhr

i Christoph Anders aus Senheim ist einer der Künstler in der Region, die ihr Atelier an den kommenden beiden Wochenenden öffnen. Ulrike Platten-Wirtz

Kunstinteressierte kommen an den nächsten beiden Wochenenden wieder auf ihre Kosten. Einige Künstler aus der Region öffnen ihre Ateliers und lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Diese Kunstschaffenden sind dabei.

Einen Einblick, den man so vielleicht nicht jeden Tag bekommt: Zahlreiche Künstler und Künstlerinnen aus ganz Rheinland-Pfalz (RLP) öffnen für Besucher am 20./21. und 27./28. September von 14 bis 18 Uhr die Türen ihrer Ateliers. Der Tag des Offenen Ateliers RLP 2025 ist ein Projekt des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz im Bundesverband (BBK RLP) und ermöglicht den Gästen, mit den unterschiedlichsten Künstlern ...







