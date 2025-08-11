Seit 55 Jahren gibt es den Wild- und Freizeitpark Klotten. Die beliebte Familienattraktion feierte ihren Geburtstag jetzt gebührend. Und eine Neuigkeit gab es auch.

Im Rahmen der Feier zu seinem 55. Geburtstag konnte sich der Klotti-Park von Familie Hennes am vergangenen Wochenende nicht nur über ein traumhaftes Geburtstagswetter, sondern ebenso über einen großen Besucherandrang freuen.

Die Gäste freuten sich zur Feier des Tages über einen riesigen Erdbeerkuchen von der Bäckerei Lohner, den Klotti-Park-Chef Hubert Hennes mit Achim Lohner anschnitt und unter den begeisterten Besuchern verteilte. Unter die hatten sich zum Gratulieren auch Klottens amtierende Weinmajestäten sowie zahlreiche Ehrengäste aus der Kommunalpolitik gemischt, die Familie Hennes für ihr langjähriges Engagement dankten.

Park dank engagierter Familie überregional beliebt

Denn deren Einsatz ist seit der Parkgründung der Garant dafür, dass er bis heute eine überregional beliebte Spaß- und Vorzeigeanlage für die ganze Familie ist. Dies soll laut Auskunft von Pia und Steffi Hennes auch so bleiben. Gleichwohl soll ab dem nächsten Jahr der bisherige „Wild- & Freizeitpark“ nur noch den alleinigen Namen „Klotti-Park“ führen.