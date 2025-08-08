Strauß Engelbert aus dem Klotti-Park erlebte etwas Einzigartiges: Er fand in dem kubanischen Saisonarbeiter Julio seinen besten Freund. Eine Geschichte voller Humor, Zuneigung und einem Abschied, der bis heute nachwirkt.

Klotten. Die Tiere des Klotti-Parks können ganz schöne Rabauken sein. In einer kleinen Serie teilt Pia Hennes, die gemeinsam mit ihrer Schwester Stefanie den Wild- und Freizeitpark in Klotten leitet, die lustigsten und schönsten Geschichten. So verirrten sich beispielsweise zwei Steinböcke nach einem Ausbruch erst auf die Start- und Landebahn des Fliegerhorsts Büchel und dann auf den Nürburgring. Doch es gibt auch Erinnerungen aus dem Klotti-Park, die die Verbundenheit zwischen Tier und Mensch zeigen, wie diese zwischen einem Kubaner und einem Strauß – eine Geschichte, die zugleich lustig und traurig ist.

Julio und Engelbert, so hieß das unschlagbare Duo im Klotti-Park, wie Pia Hennes erzählt: Eigentlich sind Strauße gar nicht menschenbezogen. Jedenfalls nicht der Strauß Engelbert, der im Klotti-Park lebt. „Mit Männern ist er okay, aber auch nicht wirklich, Frauen mag er so gar nicht“, weiß Hennes.

Doch auch Engelbert kann anders. Denn wenn das Straußenmännchen jemanden toll findet, dann zeigt er das auch gerne. Steht ein Gast am Gehege, den der Laufvogel attraktiv findet, dann tanzt er, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mit seinem Balztanz und Flügelschlagen gelingt ihm das auch ziemlich gut. Wenn er jemanden aber auf Anhieb unsympathisch findet – und das kommt recht häufig vor – weiß er das aber auch zum Ausdruck zu bringen, wie Hennes erzählt: „Dann faucht er oder tritt auch mal gegen den Zaun.“

Es gab eine deutliche Ausnahme, ein Mann, den Engelbert niemals angefaucht hätte: Julio. Der Kubaner reiste regelmäßig aus seiner Heimat Kuba nach Klotten, um im Wild- und Freizeitpark als Saisonarbeitskraft auszuhelfen. Pia Hennes erzählt: „Julio gehörte für mich tatsächlich zur Familie dazu.“ Mit seiner lustigen, empathischen Art überzeugte der Kubaner nicht nur Familie Hennes, sondern erwärmte auch das Herz des sehr wählerischen Straußes.

„Julio und Engelbert waren wirklich beste Freunde. Eigentlich ist Engelbert ein Tier, mit dem man nicht viel machen kann. Aber Julio ... der durfte alles“, sagt Hennes. Strauße – so wie sie sie kennengelernt hat – suchen sich eigentlich keinen Bezugsmenschen. Wenn sie sah, wie der Kubaner und der Strauß, der im Klotti-Park beheimatet ist, miteinander umgingen, wusste sie aber: Das musste eine Fügung des Schicksals sein.

Einen besonderen Moment, der sie eben daran glauben lässt, trägt die heute 28-Jährige in Erinnerung. „Julio kam zu mir und meinte, dass er mir einen Trick zeigen wollte.“ Sie staunte nicht schlecht, als sie ihm folgte und sah, was er ihm beigebracht hatte: „Julio konnte Engelbert streicheln und mit ihm kuscheln. Er ist einfach mit ihm durchs Gehege geritten.“

An dieser Erinnerung hält Pia Hennes besonders gerne fest, denn Julio war für sie ein Teil der Familie. Der Kubaner kam in seinem Heimatland bei einem Autounfall ums Leben. Eine Bezugsperson wie diese hat der Strauß Engelbert seither nicht mehr gefunden.