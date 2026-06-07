Lesung in Eller Krimiautor Ralf Kramp haucht seinen Figuren Leben ein Thomas Esser 07.06.2026, 12:00 Uhr

i Mit einer schönen Auswahl von skurrilen Eifeler Mordgeschichten konnte der Bestsellerautor Ralf Kramp in Eller seine Zuhörer begeistern. Thomas Esser

Seine Geschichten lösten beim Publikum Gänsehaut und Lachanfälle aus: Bei seiner Lesung in Eller hauchte Ralf Kramp seinen Protagonisten Leben ein und begeisterte so das Publikum.

Zur Freude seiner Fans gastierte Bestsellerautor Ralf Kramp jetzt erneut in der mediterranen Kulturlaube von Budwegs Essigmanufaktur in Eller. Die Lesung war einmal mehr ausverkauft, als der Großmeister von skurrilen Eifeler Mordgeschichten zu seiner schwarzhumorigen Worst-Case-Mappe griff, und in spannenden Ausführungen tollpatschige Mörder sowie deren arg- und glücklosen Opfer zu Wort kommen ließ.







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