Cochem-Zell beschließt Konzept Kreistag will Infrastruktur mit Förderung voranbringen Dieter Junker 12.03.2026, 15:00 Uhr

i 17,3 Millionen Euro Förderung erhält der Kreis Cochem-Zell für Infrastruktur-, Bildungs- und Klimaprojekte vom Land. Geld, dass man sich nicht entgehen lassen will. Boris Roessler (Symbolfoto). picture alliance/dpa

Investitionen in Bildung, Klima und Infrastruktur werden vom Land gefördert. Geld, das der Kreis Cochem-Zell unbedingt nutzen will. Damit entsprechende Projekte vorangehen, hat man jetzt ein regionales Konzept beschlossen.

Es ist viel Geld, das dem Kreis Cochem-Zell und den vier Verbandsgemeinden in den kommenden zwölf Jahren für Investitionen in die Infrastruktur zur Verfügung steht. Mehr als 51,7 Millionen Euro sind es aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.







Artikel teilen

Artikel teilen