Cochem-Zell beschließt Konzept
Kreistag will Infrastruktur mit Förderung voranbringen
17,3 Millionen Euro Förderung erhält der Kreis Cochem-Zell für Infrastruktur-, Bildungs- und Klimaprojekte vom Land. Geld, dass
17,3 Millionen Euro Förderung erhält der Kreis Cochem-Zell für Infrastruktur-, Bildungs- und Klimaprojekte vom Land. Geld, dass man sich nicht entgehen lassen will.
Boris Roessler (Symbolfoto). picture alliance/dpa

Investitionen in Bildung, Klima und Infrastruktur werden vom Land gefördert. Geld, das der Kreis Cochem-Zell unbedingt nutzen will. Damit entsprechende Projekte vorangehen, hat man jetzt ein regionales Konzept beschlossen.

Lesezeit 1 Minute
Es ist viel Geld, das dem Kreis Cochem-Zell und den vier Verbandsgemeinden in den kommenden zwölf Jahren für Investitionen in die Infrastruktur zur Verfügung steht. Mehr als 51,7 Millionen Euro sind es aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren