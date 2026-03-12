Investitionen in Bildung, Klima und Infrastruktur werden vom Land gefördert. Geld, das der Kreis Cochem-Zell unbedingt nutzen will. Damit entsprechende Projekte vorangehen, hat man jetzt ein regionales Konzept beschlossen.
Es ist viel Geld, das dem Kreis Cochem-Zell und den vier Verbandsgemeinden in den kommenden zwölf Jahren für Investitionen in die Infrastruktur zur Verfügung steht. Mehr als 51,7 Millionen Euro sind es aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“.