Kann die Verschuldung des Kreises Cochem-Zell ein Kriterium sein für die Besoldung der Landrätin? Darüber hat der Kreistag debattiert.

Es war eins der meistdiskutierten Themen der vergangenen Tage im Kreis Cochem-Zell, vor allem in den sozialen Netzwerken: die Höherstufung der Landrätin in ihrer Besoldung. Nun hat der Kreistag mit deutlicher Mehrheit dieser Höherstufung zugestimmt. Und anders als in den sozialen Netzwerken tat der Kreistag dies in einer durchaus sachlich geführten Debatte, aber dennoch mit deutlichen Worten.

„Diese Frage hat eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen, in der Presse ebenso wie in den sozialen Medien“, erklärte der Erste Kreisbeigeordnete Hans-Joachim Mons, der bei diesem Tagesordnungspunkt die Kreistagssitzung leitete, da es um die Landrätin ging, die der Sitzung aus dem Besucherbereich heraus folgte. Hans-Joachim Mons verwies darauf, dass die rheinland-pfälzische Kommunalbesoldungsverordnung eine solche Höherstufung vorsehe und dass die Initiative dazu nicht von der Landrätin ausgegangen sei. „Das ist ein Vorschlag der Verwaltung und folgt damit einer Praxis, die auch bei früheren Landräten im Kreis Cochem-Zell so üblich war“, machte er deutlich.

„Wir bezahlen die Angestellten und die Beamten des Kreises nicht nach der Kassenlage.“

Hans-Joachim Mons, Erster Kreisbeigeordneter

Dabei richtet sich die Besoldung einer Landrätin oder eines Landrates nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Kreises. Im Cochem-Zeller Fall ist dies zunächst die Besoldungsstufe B4. Nach Ablauf der ersten zwei Jahre Amtszeit ist eine Höherstufung auf B5 zulässig. Dies wäre also ab dem 1. November 2025 möglich. Im aktuellen Stellenplan ist die Stelle der Landrätin bereits in der Besoldungsgruppe B5 ausgewiesen.

Im Vorfeld war kritisiert worden, dass angesichts der schwierigen Finanzlage des Kreises eine solche Höherstufung nicht angebracht sei. „Wir bezahlen die Angestellten und die Beamten des Kreises nicht nach der Kassenlage“, entgegnete dazu der Erste Kreisbeigeordnete. Genauso würden bei einer guten Haushaltssituation keine Boni ausgezahlt. Aber es sei genauso wichtig, dass die Beschäftigten des Kreises ordentlich bezahlt würden. „Und das muss dann auch für die Kreisspitze gelten“, unterstrich er nachdrücklich.

Landrätin Anke Beilstein sei nun zwei Jahre im Dienst, daher sei dieser Schritt jetzt nur konsequent. „Die Verschuldung des Kreises kann hier kein Kriterium sein für die Besoldung, das gilt genauso im Land und Bund bei der dortigen Bezahlung der Beamten und Angestellten. Und für die aktuelle schlechte Cochem-Zeller Finanzsituation ist nicht der Kreis verantwortlich, die Ursachen sind woanders zu suchen“, betonte Hans-Joachim Mons.

Diese Einschätzung wurde von den meisten Kreistagsfraktionen auch unterstützt. „Fakt ist, dass wir bei der Stellenausschreibung vor zwei Jahren diese Besoldungsvorgaben selbst gemacht und diese auch im aktuellen Haushalt so eingestellt haben“, unterstrich CDU-Fraktionsvorsitzende Stephanie Balthasar-Schäfer. Das Amt eines Landrats oder einer Landrätin sei mit hoher Verantwortung und hohem persönlichen Einsatz verbunden, daher sei diese Höherstufung gerechtfertigt, gab sie zu bedenken.

„In meinen Augen sind das asoziale Medien mit Hass- und Hetzkampagnen, die jeglicher sozialen Grundlage entbehren.“

Das sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Karrenbrock.

Scharfe Worte richtete der Grünen-Fraktionsvorsitzende Burkhard Karrenbrock in Richtung der sozialen Netzwerke. „In meinen Augen sind das asoziale Medien mit Hass- und Hetzkampagnen, die jeglicher sozialen Grundlage entbehren. Wir entscheiden heute dagegen nach Sachlage und damit für diese Höherstufung“, unterstrich er im Kreistag.

„Wir sind klar gegen Hass und Hetze“, entgegnete Andreas Goi, der neue Fraktionsvorsitzende der AfD, auch im Blick auf einen Artikel unserer Zeitung. Seine Partei diskutiere diese Frage sachlich und fair sowie mit Ausdruck großer Wertschätzung für den Einsatz der Landrätin. „Dennoch wäre es in unseren Augen ein Signal und ein starkes Zeichen an die Bürger, in Zeiten von knappen Kassen die Erhöhung der Besoldungsstufe zu verschieben“, argumentierte er. So könne Vertrauen geschaffen werden.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende und Ulmener VG-Bürgermeister Alfred Steimers verwies darauf, dass sich angesichts einer 60- bis 70-Stunden-Woche einer Landrätin eine solche Höherstufung von 600 Euro im Monat relativiere. Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Bernd Schuwerack machte deutlich: „Die Diskussion hier ist eigentlich überflüssig. Die Entscheidung ist schon viel früher gefallen, als der Kreistag beim Haushalt dieser Höherstufung bereits zugestimmt hatte.“

Am Ende blieben nur vier Nein-Stimmen der AfD, alle anderen Fraktionen stimmten der Höherstufung der Besoldung zu. Ob damit die Diskussion darüber beendet ist, das wird nun die Zukunft zeigen, die Entscheidung steht nun jedenfalls.