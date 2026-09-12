Medizinische Versorgung Kreistag Daun stellt sich hinters Krankenhaus Mario Hübner 12.09.2026, 09:00 Uhr

i Geht insgesamt gestärkt aus der Krankenhausreform hervor, soll aber die Abteilung Gefäßchirurgie verlieren, wogegen sich jetzt gewehrt wird: das Krankenhaus Maria Hilf in Daun. TV/Mario Hübner

Im Kampf um den Verbleib der Gefäßchirurgie im Krankenhaus Daun stellt sich der Kreistag geschlossen hinter die Klinik. Wie die Chancen stehen, welche Frist es jetzt einzuhalten gilt.

Das Krankenhaus Maria Hilf in Daun bleibt nach der Krankenhausreform breit aufgestellt. Für Unmut sorgt jedoch die geplante Streichung der drei gefäßchirurgischen Leistungsgruppen. Der Kreistag Vulkaneifel hat sich geschlossen für den Erhalt des Angebots ausgesprochen – auch die Klinikleitung will Widerspruch einlegen und nochmals mit dem Land verhandeln.







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