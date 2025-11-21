AfD-Antrag abgelehnt Kreistag Cochem lehnt Schnellschalter im Bürgerbüro ab Dieter Junker 21.11.2025, 06:30 Uhr

i Braucht es, um Wartezeiten auf der Zulassungsstelle in der Kreisverwaltung Cochem-Zell zu vermeiden, einen schnellschalter? Ein entsprechender Antrag der AfD wurde vom Kreistag abgelenht. Kevin Ruehle

Wegen zu langer Wartezeiten bei der Zulassungsstelle hat die AfD im Kreistag die Einrichtung eines Schnellschalters sowie eines Abholautomaten beantragt.

Die AfD ist mit ihrem Antrag auf Einrichtung eines Schnellschalters im Bürgerbüro der Kreisverwaltung in Cochem gescheitert. Die Mehrheit im Kreistag hat das Ansinnen mit dem Hinweis darauf abgelehnt, da die von der AfD genannten Missstände auf die Umstellung der Zulassungssoftware verbunden waren und die Kreisverwaltung bereits zusätzliche freie Termine vorhält, die für dringende Angelegenheiten genutzt werden könnten.







