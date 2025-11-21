AfD-Antrag abgelehnt
Kreistag Cochem lehnt Schnellschalter im Bürgerbüro ab
Braucht es, um Wartezeiten auf der Zulassungsstelle in der Kreisverwaltung Cochem-Zell zu vermeiden, einen schnellschalter? Ein entsprechender Antrag der AfD wurde vom Kreistag abgelenht.
Kevin Ruehle

Wegen zu langer Wartezeiten bei der Zulassungsstelle hat die AfD im Kreistag die Einrichtung eines Schnellschalters sowie eines Abholautomaten beantragt. 

Lesezeit 2 Minuten
Die AfD ist mit ihrem Antrag auf Einrichtung eines Schnellschalters im Bürgerbüro der Kreisverwaltung in Cochem gescheitert. Die Mehrheit im Kreistag hat das Ansinnen mit dem Hinweis darauf abgelehnt, da die von der AfD genannten Missstände auf die Umstellung der Zulassungssoftware verbunden waren und die Kreisverwaltung bereits zusätzliche freie Termine vorhält, die für dringende Angelegenheiten genutzt werden könnten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellPolitik

Top-News aus der Region