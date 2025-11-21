Kreistag Cochem lehnt Schnellschalter im Bürgerbüro ab

Wegen zu langer Wartezeiten bei der Zulassungsstelle hat die AfD im Kreistag die Einrichtung eines Schnellschalters sowie eines Abholautomaten beantragt.
Die AfD ist mit ihrem Antrag auf Einrichtung eines Schnellschalters im Bürgerbüro der Kreisverwaltung in Cochem gescheitert. Die Mehrheit im Kreistag hat das Ansinnen mit dem Hinweis darauf abgelehnt, da die von der AfD genannten Missstände auf die Umstellung der Zulassungssoftware verbunden waren und die Kreisverwaltung bereits zusätzliche freie Termine vorhält, die für dringende Angelegenheiten genutzt werden könnten.