Der Kreismusikverband Cochem-Zell gehört mit zu den großen Kulturträgern im Landkreis, der die musikalische Erziehung bei den Kindern und auch den Gemeinschaftsgedanken in den einzelnen Musikvereinen und Spielmannszügen fördert und auch unterstützt. Vor Kurzem fand die Jahreshauptversammlung statt, bei der über das vergangene Jahr, aber auch neue Regularien gesprochen wurde.

Der langjährige Kreisvorsitzende Philipp Thönnes aus Treis-Karden zeigte einen Rückblick auf das abgelaufene Berichtsjahr. Er betonte, dass sich die Vorstandsmitglieder viel Mühe und Arbeit rund um das große Projekt „Erwachsenen-Bläserklasse“ gemacht hatten. Ziel dabei ist, dass ähnlich wie bei der positiven Entwicklung an Schulen diesmal Erwachsene an ein Blasinstrument herangeführt werden sollen. Es gilt dabei, die Freude an der schönen und sinnvollen Freizeitbeschäftigung, der Musik, vermittelt zu bekommen.

Zu wenig Interesse an Projekt

Unter dem Motto „Lust auf ein neues Hobby?“ gab es zu diesem Thema immerhin in 2024 sieben Info-Abende mit musikalischen Fachleuten. Doch war das Interesse damals letztendlich zu gering, um das Projekt auch umsetzen zu können, was der Kreisvorsitzende sehr bedauerte.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit des Verbandschefs waren wieder zahlreiche Ehrungen verdienter Musikerinnen und Musiker in den angeschlossenen Vereinen des Kreismusikverbandes Cochem-Zell. Insgesamt konnten schließlich 117 Ehrennadeln verliehen werden. Immerhin war auch eine Ehrung für ein 60-jähriges musikalisches Engagement dabei, was Philipp Thönnes sehr freute und auch als Vorbild für die Jugend gilt.

Erfolgreiche Orchesterwerkstatt

Schatzmeisterin Christina Hölzenbein gab zudem einen Überblick zu der finanziellen Situation des Kreisverbandes, wobei der Kassenprüfer Dirk Mohr ihr eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte. Die Kreismusikleiterin Jutta Justen sprach aus ihrem Tätigkeitsfeld und lieferte einen Bericht zu der letzten Orchesterwerkstatt im März. Daran teilgenommen in der Jugendherberge in Manderscheid hatten mehr als 60 Musikerinnen und Musiker. Es wurde fleißig geübt, damit das große Osterkonzert im Kursaal von Bad Bertrich am Ostermontag, 21. April, 16 Uhr, auch ein voller Erfolg werden kann.

Bei der Jahreshauptversammlung in Cochem waren auch die obligatorischen Neuwahlen erforderlich, wobei Hans Peter Hässler als Wahlleiter fungierte. Mit dem Vorsitzenden Philipp Thönnes, der Schatzmeisterin Christina Hölzenbein, der Kreismusikleiterin Jutta Justen und mit der Kreisjugendleiterin Verena Reis wurden alle einstimmig in ihren Positionen bestätigt. Lediglich die bisherige Beisitzerin Jutta Mettig stand nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Ausblick nannte der Kreisvorsitzende das anstehende Osterkonzert, einen speziellen Workshop für Musikerinnen und Musiker und als Angebot der Kreisjugendmusikleiterin einen D1/D2-Lehrgang im Herbst.