Klinikerhalt für 62.000 Bürger Kreis gibt Geld, damit Cochems Krankenhaus überlebt Dieter Junker 17.11.2026, 14:32 Uhr

i Das Marienkrankenhaus in Cochem kämpft seit Jahren mit finanziellen Defiziten. Die Lage ist der Geschäftsführung zufolge dramatisch. Nun springt der Kreis Cochem-Zell ein – der selbst kein Geld hat. David Ditzer/Archiv

Es geht um die stationäre medizinische Grundversorgung für rund 62.000 Cochem-Zeller. Zells Krankenhaus ist schon tot, nicht nur klinisch. Damit Cochem nicht dasselbe Schicksal ereilt, greift der Kreis in die leere Kasse, stellt Millionen bereit.

Am Ende herrschte eine spürbare Ernüchterung im Kreistag, durchaus gepaart mit einem Stück Ratlosigkeit und schließlich dem Gefühl, dass es letztendlich wohl keine Alternative gibt: Es ging um den Erhalt des Marienkrankenhauses in Cochem und damit um die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Kreis.







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