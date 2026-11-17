Es geht um die stationäre medizinische Grundversorgung für rund 62.000 Cochem-Zeller. Zells Krankenhaus ist schon tot, nicht nur klinisch. Damit Cochem nicht dasselbe Schicksal ereilt, greift der Kreis in die leere Kasse, stellt Millionen bereit.
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Am Ende herrschte eine spürbare Ernüchterung im Kreistag, durchaus gepaart mit einem Stück Ratlosigkeit und schließlich dem Gefühl, dass es letztendlich wohl keine Alternative gibt: Es ging um den Erhalt des Marienkrankenhauses in Cochem und damit um die Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Kreis.