Die Kfz-Zulassungsstelle war vorige Woche offline. Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls beim IT-Unternehmen war das Buchungssystem abgeschaltet worden. Konnten Hacker Daten erbeuten?
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In der vorigen Woche konnten Bürger, die ein Fahrzeug bei der Kfz-Stelle in Cochem zulassen wollten, ihre Termine nicht mehr online buchen. Der Grund: Das System war aus Sicherheitsrüden abgeschaltet worden. Bei dem IT-Unternehmen, das der Kreisverwaltung die entsprechende Plattform zur Verfügung stellt, war es zu einem Hackerangriff gekommen.