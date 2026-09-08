Sicherheitsstörung Cochem-Zell
Kreis gibt Entwarnung: Termine wieder online buchbar
Termine bei der Kfz-Zulassungsstelle können nach einem Sicherheitsvorfall nun wieder online gebucht werden.
Termine bei der Kfz-Zulassungsstelle können nach einem Sicherheitsvorfall nun wieder online gebucht werden.
Uwe Anspach. picture alliance / dpa

Die Kfz-Zulassungsstelle war vorige Woche offline. Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls beim IT-Unternehmen war das Buchungssystem abgeschaltet worden. Konnten Hacker Daten erbeuten?

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In der vorigen Woche konnten Bürger, die ein Fahrzeug bei der Kfz-Stelle in Cochem zulassen wollten, ihre Termine nicht mehr online buchen. Der Grund: Das System war aus Sicherheitsrüden abgeschaltet worden. Bei dem IT-Unternehmen, das der Kreisverwaltung die entsprechende Plattform zur Verfügung stellt, war es zu einem Hackerangriff gekommen.
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