Gefahr im Garten Krankenschwester pflegt diese stacheligen Patienten 21.09.2026, 08:00 Uhr

i Igelgerechter Garten: Schlafhäuser, Futterstellen, Wasserschalen und naturnahe Ecken bieten den Tieren Schutz und Nahrung. Trierscher Volksfreund/Brigitte Bettscheider

Unter dem Stachelkleid steckt ein verletzliches Wesen: Das weiß die Krankenschwester Sandra Schlemmer aus Kelberg und investiert seit Jahren Zeit und Geld in das Aufpäppeln von Igeln. Wie es dazu kam.

Waage, Einmalhandschuhe, Mikroskop, Leuchte mit Lupe, Absauggerät, Medikamente und so weiter und so fort: Was auf den ersten Blick an die Babystation in einem Krankenhaus erinnert, gehört zum Inventar der beiden Zimmer, in denen sich Sandra Schlemmer im Obergeschoss ihres Wohnhauses der Behandlung und Pflege von verletzten, kranken und schwachen Igeln widmet.







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