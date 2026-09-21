Gefahr im Garten
Krankenschwester pflegt diese stacheligen Patienten
Igelgerechter Garten: Schlafhäuser, Futterstellen, Wasserschalen und naturnahe Ecken bieten den Tieren Schutz und Nahrung.
Igelgerechter Garten: Schlafhäuser, Futterstellen, Wasserschalen und naturnahe Ecken bieten den Tieren Schutz und Nahrung.
Trierscher Volksfreund/Brigitte Bettscheider

Unter dem Stachelkleid steckt ein verletzliches Wesen: Das weiß die Krankenschwester Sandra Schlemmer aus Kelberg und investiert seit Jahren Zeit und Geld in das Aufpäppeln von Igeln. Wie es dazu kam.

Lesezeit 3 Minuten
Waage, Einmalhandschuhe, Mikroskop, Leuchte mit Lupe, Absauggerät, Medikamente und so weiter und so fort: Was auf den ersten Blick an die Babystation in einem Krankenhaus erinnert, gehört zum Inventar der beiden Zimmer, in denen sich Sandra Schlemmer im Obergeschoss ihres Wohnhauses der Behandlung und Pflege von verletzten, kranken und schwachen Igeln widmet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren