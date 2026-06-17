Klinikkrise nicht ausgestanden Krankenhaussituation in Cochem-Zell bleibt kritisch Dieter Junker 17.06.2026, 11:00 Uhr

i Geht es um die finanzielle Ausstattung, wollen die dunklen Wolken über dem Cochemer Marienkrankenhaus nicht verschwinden. Zaghaft positive Zeichen, die jetzt im Kreistag Thema waren, verursachen in der Geschäftsführung des Hauses noch keinen Optimismus. David Ditzer/Archiv

Die Folgen der Schließung des Zeller Krankenhauses zur Mitte des vergangenen Jahres und finanzielle Defizite im Cochemer Marienkrankenhaus beschäftigen weiter die Menschen und die Politik im Kreis. So war’s jüngst auch im Kreistag.

Nicht nur im Zeller Raum wird die Schließung des Klinikums Mittelmosel vor einem Jahr immer noch kontrovers diskutiert, auch die Zukunft des Marienkrankenhauses in Cochem ist zum Thema im Kreis geworden. Gleichzeitig steht eine Krankenhausstrukturreform an, die auch Auswirkungen auf den ländlichen Raum haben wird.







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