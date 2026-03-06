Drei Fragen an ... Jens Münster (CDU) aus Altlay, Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell). Es geht um medizinische Versorgung, kommunale Finanzen und Schulen.
Jens Münster (CDU) ist im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell) Direktkandidat für den Landtag. Wir haben ihm drei grundsätzliche politische Fragen gestellt.
1 Nach dem Klinik-Aus in Zell sorgen sich die Menschen um die medizinische Versorgung, zumal auch das Cochemer Krankenhaus tief in den roten Zahlen steckt.
