Jens Münster (CDU) Krankenhausfonds soll Kliniksterben stoppen Birgit Pielen 06.03.2026, 18:00 Uhr

i Jens Münster (CDU) sagt: "Im Gesundheitsbereich muss die wohnortnahe medizinische Versorgung und die Notfallversorgung dringend gesichert werden – mit einer stärkeren finanziellen Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz." Doris Schnorbach

Drei Fragen an ... Jens Münster (CDU) aus Altlay, Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell). Es geht um medizinische Versorgung, kommunale Finanzen und Schulen.

Jens Münster (CDU) ist im Wahlkreis 15 (Kreis Cochem-Zell) Direktkandidat für den Landtag. Wir haben ihm drei grundsätzliche politische Fragen gestellt. 1 Nach dem Klinik-Aus in Zell sorgen sich die Menschen um die medizinische Versorgung, zumal auch das Cochemer Krankenhaus tief in den roten Zahlen steckt.







