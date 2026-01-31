Medizinische Versorgung Krankenhaus Daun: Mehr Platz für Notfälle Mario Hübner 31.01.2026, 06:00 Uhr

i Größte Veränderung: Die neue und deutlich größere Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses Daun ist nicht mehr im Erdgeschoss, sondern auf Station 3. Darauf wird unter anderem per Monitor hingewiesen, vor dem die neue kaufmännische Leiterin, Dagmar Wagner, und Oliver Zimmer, nun Geschäftsführer aller Kliniken der Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH, stehen. TV/Mario Hübner

Das Krankenhaus Daun ist für viele Patienten zwischen Koblenz und Trier Hauptanlaufstelle. Um dem steigenden Aufkommen gerecht zu werden, hat es eine neue Zentrale Notaufnahme in Betrieb genommen. Doch das ist nicht alles.

Daun. Sobald man das Krankenhaus Daun betritt, merkt man, dass sich etwas verändert hat. Im Wartebereich mit den Sitzmöglichkeiten ist weniger los, auch in den Gängen sowie dem Weg zum Fahrstuhl herrscht weniger Betrieb. Wenngleich sich vor der Information, der Anmeldung und dem Bezahlautomaten weiterhin immer mal wieder Menschentrauben bilden, ist es alles in allem, ruhiger, deutlich weniger hektisch als bisher.







Artikel teilen

Artikel teilen