Das Krankenhaus Daun ist für viele Patienten zwischen Koblenz und Trier Hauptanlaufstelle. Um dem steigenden Aufkommen gerecht zu werden, hat es eine neue Zentrale Notaufnahme in Betrieb genommen. Doch das ist nicht alles.
Lesezeit 4 Minuten
Daun. Sobald man das Krankenhaus Daun betritt, merkt man, dass sich etwas verändert hat. Im Wartebereich mit den Sitzmöglichkeiten ist weniger los, auch in den Gängen sowie dem Weg zum Fahrstuhl herrscht weniger Betrieb. Wenngleich sich vor der Information, der Anmeldung und dem Bezahlautomaten weiterhin immer mal wieder Menschentrauben bilden, ist es alles in allem, ruhiger, deutlich weniger hektisch als bisher.