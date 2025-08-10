HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation unserer Zeitung, unterstützt den behindertengerechten Umbau des Hauses von Gabriele Jubelius mit 35.000 Euro. Jetzt können die beiden zuckerkranken Enkelinnen endlich zu ihrer Oma ziehen.

Wenn Emilia und Ella gemeinsam Trommeln und Singen, merkt man den Mädchen ihre Beeinträchtigung kaum an. Musik ist vor allem die große Leidenschaft der achtjährigen Emilia, die ihre drei Jahre jüngere Schwester gern zum gemeinsamen Musizieren in der Küche von Oma Gaby überredet. Am liebsten würden die Mädchen mit Mutter Nina immer bei ihrer Oma wohnen. Doch dafür müsste die obere Etage bei Gaby Jubelius in Gamlen behindertengerecht umgebaut werden.

Zurzeit leben Emilia, Ella und Mutter Nina auf 45 Quadratmeter in einer Mietwohnung in Kaisersesch. Eine Zumutung, wie Oma Gaby findet. Die 62-Jährige unterstützt ihre Kinder, so gut es geht, wäre aber gern mehr für sie da – was sie könnte, wenn alle unter einem Dach wohnten.

i Mit Oma Gaby (Dritte von links) unter einem Dach zu wohnen, wünschen sich (von links) Ella, Nina und Emilia Jubelius. Ulrike Platten-Wirtz

Gaby Jubelius lebt in ihrem Elternhaus in Gamlen. Im Erdgeschoss betreibt ihre Schwester einen Friseursalon, oben hat Gaby ihre Wohnung. Seit sie vor 20 Jahren verwitwet ist, wohnt sie dort allein. Es ist genug Platz vorhanden, um Nina, Emilia und Ella aufzunehmen. Doch bevor die Familie einziehen kann, müssen Umbaumaßnahmen vorgenommen und vor allem auch finanziert werden.

Beide Kinder sind in ihrer Entwicklung verzögert. Emilia ist sowohl motorisch als auch kognitiv stark eingeschränkt. Im Alter von neun Monaten bekam sie aufgrund einer Zyste einen Hydrocephalus (Wasserkopf). Während einer Operation wurde ihr ein Shunt gesetzt, der nun das überschüssige Gehirnwasser ableitet. Vor drei Jahren kam dann die Diagnose Diabetes Typ I hinzu. Auch bei der jüngeren Schwester Ella wurde im Alter von zwei Jahren die Zuckerkrankheit festgestellt.

„Die Werte der Kinder müssen wir ständig im Blick haben.“

Nina Jubelius﻿

„Die Werte der Kinder müssen wir ständig im Blick haben“, sagt ihre Mutter Nina. Mehrmals in einer Stunde geben Kontrollgeräte, die ähnlich aussehen wie ein Smartphone, laute Pieptöne von sich, sobald sich die Blutzuckerwerte der Kinder verändern. Dann muss mitunter sofort reagiert werden. Für Nina heißt das, dass sie dann von ihrer Wohnung aus in den Kindergarten flitzen muss, um Ella gegebenenfalls einen Traubenzucker zu verabreichen oder die Insulinzufuhr zu regeln.

Beide Mädchen tragen einen Sensor am Arm sowie einen sogenannten Pod am Bauch, über den das Insulin verabreicht wird. „Die Stellen am Körper sind variabel, die Sensoren müssen aber alle paar Tage gewechselt werden.“ Das ist für die Kinder nicht angenehm, aber sie lassen die notwendige Tortur über sich ergehen. Gut, wenn Oma Gaby dabei ist, und die Mädchen mit einer Geschichte ablenkt, bis Mutter Nina die Messgeräte erneuert hat.

Ersparnisse sind aufgebraucht

„Ohne die Hilfe meiner Mutter wäre das für mich gar nicht zu schaffen“, betont Nina. Die 39-Jährige ist alleinerziehend, arbeitslos und auf Sozialhilfe angewiesen. Einer geregelten Arbeit kann sie wegen der Belastung mit den kranken Kindern nicht nachgehen. Den Wunsch, zu ihrer Mutter nach Gamlen zu ziehen, hegt Nina schon lange. Doch die Kosten für den Umbau haben sie bisher davon abgehalten. Inzwischen konnten zwar einige Vorbereitungen getroffen werden, ein behindertengerechtes Bad wurde mit einem Zuschuss der Pflegekasse eingerichtet und die Küche der Oma sowie das Schlafzimmer wurden in andere Räume verlegt, um Platz für die Kinder zu schaffen. „Das war dank einer Spendenaktion des Nikolausteams aus Bremm möglich“, erklärt Gaby Jubelius. Für die restlichen Arbeiten hat sie ihren Bausparvertrag eingesetzt und all ihre Ersparnisse aufgebraucht.

Doch es gibt noch einiges zu tun. Zwei getrennte Wohneinheiten sollen entstehen, mit einem gemeinsamen Flurbereich. Über eine Treppe sollen die Mädchen und ihre Mutter dann ins Dachgeschoss gelangen, wo ihre Schlafzimmer sowie ein Bad untergebracht werden. Für Emilia, die aufgrund ihrer Krankheit erst im Alter von vier Jahren laufen lernte und noch immer nicht so ganz sicher auf den Beinen ist, muss die Treppe besonders gesichert werden. „Emilia ist wegen fehlender Sicherung schon häufiger die Treppe heruntergefallen“, sagt Nina.

i Den Zucker "blutig messen" kann Emilia schon ganz allein. Ulrike Platten-Wirtz

In der Mietwohnung in Kaisersesch schlafen die Mädchen zurzeit noch in Kinderbetten, auch diese sollten bald gegen normalgroße Betten ausgetauscht werden. „Außerdem wäre es schön, wenn der Garten eingezäunt wäre, damit die Kinder auch mal kurzzeitig ohne Aufsicht draußen spielen können, und wir keine Angst haben müssen, dass sie auf die Straße laufen“, lautet der Wunsch der Oma.

Emilia besucht die Förderschule St. Martin in Düngenheim, Ella geht in den Kindergarten in Kaisersesch. Vor dem Mittagessen muss Nina in die Einrichtung, um Ella mit entsprechender Medikamentierung auf das Essen vorzubereiten. Die Mädchen gehen tapfer mit ihrem Schicksal um. Stolz zeigt Emilia ihre pinkfarbene Notfalltasche, in der sich Desinfektionsspray, ein Blutzuckermessgerät, buntes Kinderpflaster und Traubenzucker befinden.

Umzug nach Gamlen wird eine Entlastung

Daran, dass beide Kinder auch immer je ein selbst gehäkeltes Täschchen für die Smartphones mit den Blutzucker-Apps bei sich führen, haben sie sich genau wie ihre Mitschüler und Kindergartenfreunde längst gewöhnt. Dennoch können die Mädchen ihre Kindheit nicht so unbeschwert genießen wie gesunde Kinder. Der Umzug nach Gamlen, der nun dank HELFT UNS LEBEN realisiert werden kann, wird die Familie enorm entlasten.